Любо Пенев също поздрави ЦСКА

Легендарният Любослав Пенев също поздрави ЦСКА по повод спечелената Купа на България. Вчера "армейците" триумфираха за 22-ри път с отличието, след като победиха Локомотив (Пловдив) след изпълнение на дузпи на стадион "Васил Левски".

Припомняме, че Ел Голеадор бе последният наставник, при когото "червените" вдигнаха трофей - именно Купата през 2021 г., когато на финала се наложиха над отбора на Арда.

"Честита купа, армейци!", написа с главни букви Любо Пенев, като допълни колаж с думите: "Тази Купа е за всички, които останаха винаги верни".