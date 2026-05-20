Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими беше изключително щастлив след спечелената Купа на България с "армейците".

"Това е футбол. Хората не виждат футбола като нас - ние сме в терена, съблекалнята, те не виждат работата, която вършим. Трябва да гледаме по-леко. Аз съм в голям отбор - ЦСКА. Трябва да бъда всеки мач перфектен, знам, това е трудно.

Коя купа с ЦСКА ми е по-сладка, защото беше много трудна година за мен. Беше трудно да бием този Локомотив. Аз съм бивш футболист на Ботев, поздравявам и техните фенове с тази победа. В ЦСКА съм, имам още две години договор, засега съм тук", каза алжирският футболист.