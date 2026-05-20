Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

  • 20 май 2026 | 23:32
  • 640
  • 1

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими беше изключително щастлив след спечелената Купа на България с "армейците".

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

"Това е футбол. Хората не виждат футбола като нас - ние сме в терена, съблекалнята, те не виждат работата, която вършим. Трябва да гледаме по-леко. Аз съм в голям отбор - ЦСКА. Трябва да бъда всеки мач перфектен, знам, това е трудно.

Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон
Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон

Коя купа с ЦСКА ми е по-сладка, защото беше много трудна година за мен. Беше трудно да бием този Локомотив. Аз съм бивш футболист на Ботев, поздравявам и техните фенове с тази победа. В ЦСКА съм, имам още две години договор, засега съм тук", каза алжирският футболист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мишо Александров: Много е сладко

Мишо Александров: Много е сладко

  • 20 май 2026 | 23:18
  • 977
  • 1
Бай Добри: Ще взимам още купи! Някои трябва да мислят преди да говорят

Бай Добри: Ще взимам още купи! Някои трябва да мислят преди да говорят

  • 20 май 2026 | 23:11
  • 2200
  • 3
Теодор Иванов: Това е за дядо

Теодор Иванов: Това е за дядо

  • 20 май 2026 | 23:02
  • 1372
  • 2
Стоичков: Армейският дух никога не умира!

Стоичков: Армейският дух никога не умира!

  • 20 май 2026 | 22:59
  • 2429
  • 56
Годой: Борихме се много за този успех

Годой: Борихме се много за този успех

  • 20 май 2026 | 22:52
  • 840
  • 5
Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон

Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон

  • 20 май 2026 | 22:49
  • 7785
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 290052
  • 982
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
  • 29106
  • 19
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 9308
  • 11
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 14374
  • 60
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 69480
  • 132
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
  • 12260
  • 10