ЦСКА с информация за старта в Европа, написа: Най-успешният клуб се завръща

ЦСКА ще научи съперника си за първия квалификационен кръг в Лига Европа на 16 юни, а двубоите от него ще се играят на 9 и 16 юли, информира сайтът на "червените", който напомня, че "най-успешният български клуб на международната сцена се завръща в евротурнирите.

"Лига Европа, здравей!

Най-успешният български клуб на международната сцена се завръща в евротурнирите! След спечелването на Купата на България, през новия сезон ЦСКА ще защитава честта на родината в Лига Европа, като тимът ни ще стартира от 1 квалификационен кръг. Мачовете ще се играят на 9 и 16 юли, а съперникът ни ще стане известен след тегленето на жребия в периода 16-17 юни", пише на сайта на ЦСКА.

