  • 22 май 2026 | 12:20
Левски и ЦСКА в дуел за Суперкупата в края на лятото

Шампионът Левски и носителят на Купата на България ЦСКА ще се изправят в двубой за Суперкупата на страната в началото на септември, разбра Sportal.bg. В последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари - във Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това нещо ще се промени, като датата на мача ще влезе в проекто календара, който ще бъде изготвен от БФС и одобрен от Изпълнителния комитет на централата.

64 Финал Sesame Купа на България - фенове

Любопитно е, че за първи път от 20 г. "сините" и "червените" ще спорят за Суперкупата на България. За последно двата гранда на родния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006-а, когато ЦСКА спечели с дузпи.

42 Фенове на дербито ЦСКА - Левски

Арена на срещата със сигурност ще бъде Националният стадион "Васил Левски", като се очаква да бъде подобрен досегашният рекорд за най-посетен мач за третата по значимост купа в родния футбол: 21 000 зрители на Лудогорец - Левски през 2022 г.

