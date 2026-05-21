Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 6359
  • 4

ЦСКА ще е поставен на старта в Лига Европа. "Червените" започват от първия квалификационен кръг и ще разберат своя съперник на 16 юни, когато е жребият в Нион. До снощния финал за ЛЕ между Астън Вила и Фрайбург не бе ясно в коя урна ще попадне българският тим, но триумфът на бирмингамци изпрати ЦСКА в урната на поставените.

По този начин се изясниха почти всички потенциални съперници в този кръг. Единствената въпросителна е дали сред тях ще е Жилина или Зимбру. Това зависи от финала за купата на Молдова. Ако той бъде спечелен от Шериф, то тогава ЦСКА може да срещне Жилина. Ако триумфира Зимбру, словаците отиват в урната на поставените.

Съперниците на ЦСКА за първия квалификационен кръг на ЛЕ:

Жилина (Словакия) или Зимбру (Молдова), Войводина (Сърбия), Университатея Клуж (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия), Вестри (Исландия).

Ако ЦСКА преодолее първия противник, във втория квалификационен кръг няма да е сред поставените.

Част от потенциални съперници за втория квалификационен кръг на ЛЕ:

Ференцварош, Виктория (Пилзен), Мидтиланд, ПАОК, Карабах, Динамо (Киев), Твенте, четвъртият в Белгия, Бешикташ/Трабзонспор, един от: Бенфика, Спортинг (Лисабон), Брага

