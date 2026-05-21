След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След дълги години на чакане, Левски и ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици, превръщайки този сезон в един от най-паметните за българския футбол през последните две десетилетия. За първи път от 20 години насам двата гранда завършват кампанията с трофеи.

Последният подобен случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира с шампионската титла, а ЦСКА спечели Купата на България.

Този сезон „сините“ сложиха край на 17-годишното чакане за титлата и завоюваха своята 27-а шампионска корона. Тимът си осигури първото място няколко кръга преди края на първенството, като прекъсна дългогодишната хегемония на Лудогорец.

От своя страна ЦСКА също зарадва феновете си. „Армейците“ победиха Локомотив (Пловдив) във финала за Sesame Купата на България и вдигнаха отличието за първи път от пет години насам.

Това е едва четвъртият случай през XXI век, в който Левски и ЦСКА печелят трофеи в рамките на един и същи сезон. Освен през настоящата кампания и през 2006 година, двата отбора постигнаха това и през 2005-а, когато ЦСКА стана шампион, а Левски спечели Купата на България, както и през 2003 година — отново с шампионска титла за „червените“ и купа за „сините“.

Настоящият сезон без съмнение ще остане в историята като символично завръщане на двата най-успешни клуба в българския футбол на върха.