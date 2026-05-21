Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 293
  • 0

След дълги години на чакане, Левски и ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици, превръщайки този сезон в един от най-паметните за българския футбол през последните две десетилетия. За първи път от 20 години насам двата гранда завършват кампанията с трофеи.

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

Последният подобен случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира с шампионската титла, а ЦСКА спечели Купата на България.

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро
Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Този сезон „сините“ сложиха край на 17-годишното чакане за титлата и завоюваха своята 27-а шампионска корона. Тимът си осигури първото място няколко кръга преди края на първенството, като прекъсна дългогодишната хегемония на Лудогорец.

86 Церемония по награждаване на Левски

От своя страна ЦСКА също зарадва феновете си. „Армейците“ победиха Локомотив (Пловдив) във финала за Sesame Купата на България и вдигнаха отличието за първи път от пет години насам.

40 Локомотив (Пловдив) 1:1 (4:5) ЦСКА I

Това е едва четвъртият случай през XXI век, в който Левски и ЦСКА печелят трофеи в рамките на един и същи сезон. Освен през настоящата кампания и през 2006 година, двата отбора постигнаха това и през 2005-а, когато ЦСКА стана шампион, а Левски спечели Купата на България, както и през 2003 година — отново с шампионска титла за „червените“ и купа за „сините“.

Настоящият сезон без съмнение ще остане в историята като символично завръщане на двата най-успешни клуба в българския футбол на върха.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мишо Александров: Много е сладко

Мишо Александров: Много е сладко

  • 20 май 2026 | 23:18
  • 1699
  • 4
Бай Добри: Ще взимам още купи! Някои трябва да мислят преди да говорят

Бай Добри: Ще взимам още купи! Някои трябва да мислят преди да говорят

  • 20 май 2026 | 23:11
  • 3521
  • 6
Теодор Иванов: Това е за дядо

Теодор Иванов: Това е за дядо

  • 20 май 2026 | 23:02
  • 2411
  • 2
Стоичков: Армейският дух никога не умира!

Стоичков: Армейският дух никога не умира!

  • 20 май 2026 | 22:59
  • 3528
  • 70
Годой: Борихме се много за този успех

Годой: Борихме се много за този успех

  • 20 май 2026 | 22:52
  • 1161
  • 7
Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон

Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон

  • 20 май 2026 | 22:49
  • 10420
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 295179
  • 1031
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
  • 33659
  • 23
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 15158
  • 25
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 19932
  • 97
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
  • 13644
  • 12