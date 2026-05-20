Бай Добри: Ще взимам още купи! Някои трябва да мислят преди да говорят

Дългогодишният домакин на ЦСКА Добри Димов, известен на всички фенове на ЦСКА като Бай Добри, беше много щастлив след спечелената Купа на България. Армейският ветеран обикаляше наравно с футболистите след края на дузпите с Локомотив (Пловдив) и се радваше наравно с тях по пистата.
"Добре е, много хубаво! С малко зор, но все пак стана работата. Сърцето е здраво, няма страшно. Сърцето ме пази мен. Този трофей е много важен за мен. Ще взимам още купи, няма страшно, няма да се предаваме. Много важно беше да спечелим - когато Ицо дойде, бяхме 14-ти и 15-ти, ако си спомняте.
Момчето направи много, за да стигне отборът дотук. Някои искат с два-три мача да станат чудеса, няма как да стане, аз съм врял и кипял в тези работи. Има такива специалисти, които дават много акъл, ритали са топка, но не са носили отговорността на треньора. Трябва да се помисли първо какво се говори", каза Бай Добри.