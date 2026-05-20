  Бай Добри: Ще взимам още купи! Някои трябва да мислят преди да говорят

  • 20 май 2026 | 23:11
  • 2188
  • 3

Дългогодишният домакин на ЦСКА Добри Димов, известен на всички фенове на ЦСКА като Бай Добри, беше много щастлив след спечелената Купа на България. Армейският ветеран обикаляше наравно с футболистите след края на дузпите с Локомотив (Пловдив) и се радваше наравно с тях по пистата.

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

"Добре е, много хубаво! С малко зор, но все пак стана работата. Сърцето е здраво, няма страшно. Сърцето ме пази мен. Този трофей е много важен за мен. Ще взимам още купи, няма страшно, няма да се предаваме. Много важно беше да спечелим - когато Ицо дойде, бяхме 14-ти и 15-ти, ако си спомняте.

Стоичков: Армейският дух никога не умира!

Момчето направи много, за да стигне отборът дотук. Някои искат с два-три мача да станат чудеса, няма как да стане, аз съм врял и кипял в тези работи. Има такива специалисти, които дават много акъл, ритали са топка, но не са носили отговорността на треньора. Трябва да се помисли първо какво се говори", каза Бай Добри.

Мишо Александров: Много е сладко

  • 20 май 2026 | 23:18
Теодор Иванов: Това е за дядо

  • 20 май 2026 | 23:02
Стоичков: Армейският дух никога не умира!

Годой: Борихме се много за този успех

Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон

Митко Илиев: Болно ми е, извиних се на момчетата

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
