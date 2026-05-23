Фенове на Ливърпул си направиха снимка със звезда на Локо (Сф)

Няколко привърженици на Ливърпул очакваха с нетърпение клубния автобус на Локомотив (София) преди началото на срещата със Спартак (Варна) на "Коритото". Оказа се, че феновете с екипи на мърсисайдци са причаквали бившия футболист на "червените" и Борнемут Джордан Айб.

Англичанинът, чиято мисия е да възвърне формата и да рестартира кариерата си с екипа на столичани, позира охотно и раздаде няколко автографа за своите почитатели.



Пламен Трендафилов