ЦСКА пусна в продажба специални тениски, посветени на спечелената Купа

ЦСКА обяви, че пуска в продажба специални тениски, посветени на спечелената Купа на България. Снощи “червените” вдигнаха трофея, след като победиха Локомотив (Пловдив) на финала след изпълнение на дузпи.

Ето какво пишат от ЦСКА:

Скъпи армейци,

По случай спечелването на 22-ата Купа на България пускаме в продажба специална тениска, посветена на този паметен успех!

Тениската ще бъде налична онлайн, както и в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12.

Моделът се предлага в мъжка, дамска и детска версия.

Благодарим ви за невероятната подкрепа, тази купа е за всички вас!

Поръчай онлайн: