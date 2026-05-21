Теодор Иванов: Всички показахме характер

Централният защитник на ЦСКА Теодор Иванов отправи послание към "червените" привърженици след спечелването на Sesame Купа на България. "Армейците" победиха Локомотив (Пловдив) във финала след изпълнение на дузпи, като синът на Валентин Илиев беше сред играчите, които се разписаха от бялата точка.

"Армейци, благодаря за подкрепата! Благодаря на всички, че дойдохте. Всички показахме характер и само ЦСКА!", се обърна Иванов към "червена" България.