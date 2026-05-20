Мишо Александров: Много е сладко

Техническият дикретор на ЦСКА Михаил Александров бе емоционален след успеха на тима на финала за Купата на България. Ръководителят е на мнение, че трофеят е бил взет трудно, но за сметка на това радотта е сладка.

“Не бях спокоен, ако съм обидил някого по време на емициите. Трудно е да се говори, но е много сладко. Това е първи трофей за мен като ръководител. Имаше излишно напрежение. Грехота е 10 000 места да останат празни, това е мое лично мнение. Измъчена, но важна купа за ЦСКА. Имаме много работа, за да стигнем, където сме се запътили. Не трябва да се притесняваме, когато правим грешки. Аз съм закърмен с това да печеля титли в юношите на ЦСКА и за мен само това е вариантът. По-тежко е извън терена. Не можеш да помогнеш, но пък след това е по-сладко”, каза Александров.