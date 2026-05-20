Шеф на ЦСКА загатна за мащабна селекция и огромни цели през следващия сезон

  • 20 май 2026 | 22:49
  • 7721
  • 9

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков поздрави собственика, ръководството и всички работещи в клуба със спечелената купа на България. Шефът на "червените" разясни, че това е добро начало, но целите са далеч по-големи. Също така Величков загатна, че ЦСКА ще направи сериозна селекция за Лига Европа и днешният трофей ще помогне за привличането на по-качествени състезатели.

“Бяхме непримирими, търсихме победата до самия край. В редовното време и продълженията бяхме по-добри. Бяхме физически по-подготвени. И гостите имаха една-две ситуации, с които можеха да обърнат мача. За всички хора бе много важен този трофей да си го приберем, защото се свърши страшно много работа в клуба за тези месеци - не само от футболиистите на терена.

Когато не можеш да победиш в поредица дербита, има разочарования от наши мачове, но ми позволете да поздравя всички, които дадоха принос за този трофей. Пореден във витрината за нашия велик клуб.

Да започнем от нашето пристигане с Христо през август-септември. Знаете какви резултати имаше до този момент. Клубът постигна много добри резултати наваксвайки на всички с изключение на Левски. Там, за съжаление, не успяхме да ги настигнем.

Спасихме сезона, защото перспективите бяха много трудни. Позволете ми да честитя на собственика, ръководството и най-вече на нашите привърженици.

Надяваме се да играем в Европа на новия стадион. Клубът прави всичко възможно. Подготовката ни е планирана с разчет мачове в Лига Европа. Това е един от многото трофеи - заслужен, сладък, но нашите цели са много по-високи.

Тази Купа ще бъде добра основа във всеки един аспект и за да привлечем играчи, които ще знаят, че ще играят в Европа", каза Бойко Величков.

Мишо Александров: Много е сладко

Бай Добри: Ще взимам още купи! Някои трябва да мислят преди да говорят

Теодор Иванов: Това е за дядо

Стоичков: Армейският дух никога не умира!

Годой: Борихме се много за този успех

Митко Илиев: Болно ми е, извиних се на момчетата

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

