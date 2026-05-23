Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Олександър Усик си изгради репутация на може би най-великия „гостуващ воин“ в историята на бокса. По време на незабравимия си поход към абсолютната титла в полутежка категория, а след това и в кариерата си при тежките, Усик винаги е бил готов да пътува, за да си осигури най-значимите битки в спорта.

Усик с най-високото си тегло, Верхувен далеч над него

А в събота вечер „шоуто на Усик“ ще направи най-завладяващата си спирка досега, когато той ще защитава световната си титла в тежка категория на фона на древните пирамиди в Гиза, Египет, в галата на The Ring — „Glory in Giza“. Но това не е обикновен двубой, тъй като Усик излиза извън обичайния списък с претенденти в тежка категория, за да се изправи срещу Краля на кикбокса Рико Верхувен — човек, който е бил също толкова доминиращ в своята дисциплина.

Нидерландецът има един мач в боксовата си статистика — нокаут във втория рунд срещу Янош Финфера през април 2014 г. След това обаче той се отдава изцяло на кикбокса и вече 11 години е непобеден. Въпреки този впечатляващ рекорд, много малко хора му дават шанс в боксов мач, в който ще бъдат заложени титлите на The Ring и WBC, срещу един от най-добрите тежкоатлети на всички времена. Но точно до древния град Кайро може ли 37-годишният Верхувен да поднесе сензация за вековете?

Усик и Верхувен лице в лице пред пирамидите в Гиза

„Слушайте, той има само един боксов мач, но в кикбокса е непобеден от много години и има много боен опит, меко казано", каза Усик. "Никога не можеш да знаеш всичко за съперника си, дори когато той има много мачове в бокса. Винаги има нещо ново. За мен това е истинска битка. Подготвих се за нея така, както се подготвям за всеки сериозен мач.“

„Моята сила е в това, че съм различен", каза Верхувен. "Мисля, че той е разнищил бокса до друго ниво. Затова знае точно — ако направиш това, следва онова. Но аз съм кикбоксьор и мисля, че това ще бъде най-голямата разлика. Особено при разликата в килограмите — щом го намеря, да, той ще го усети. Ще има поне 20 кг разлика. Напълно разбирам цялата ситуация и динамиката, в която се намираме. Той е като непобедимия човек. Каква възможност имам да покажа, че не е чак толкова непобедим.“

В програмата има огромни мачове в това, което може би е най-добрата подгряваща карта за годината. В суперсредна категория Хамза Шираз и Алем Бегич ще се бият за вакантната титла на WBO, която за последно беше притежание на Терънс Крофорд.

Джак Катерал се изправя срещу непобедения Шахрам Гиясов за шанс да се изстреля към още по-големи битки в категория до 147 паунда.

Носителката на отличието на The Ring за „Боксьорка на годината“ за 2025 г. Мизуки Хирута ще защитава титлите си на The Ring и WBO в супер-муха категория срещу родената в Египет претендентка Май Солиман, която е в серия от девет поредни победи.

И докато короната в тежка категория ще бъде заложена в главното събитие, претендентите Ричард Торес-младши и Франк Санчес ще се сблъскат в 12-рундов мач, който ще реши кой от тях ще направи следващата крачка към собствен шанс за световна титла.

Снимки: Imago