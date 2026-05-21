  Sportal.bg
  ЦСКА
  Сектор "Г": Купата е там, където ѝ е мястото

Сектор "Г": Купата е там, където ѝ е мястото

  • 21 май 2026 | 15:25
Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" излязоха с публикация след вчерашния успех над Локомотив (Пловдив) за Купата на България. Близо 25 000 фенове на "армейците" присъстваха на Националния стадион, като изпълниха няколко запомнящи се хореографии по време на финалната среща със "смърфовете".

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

"Добър ден, армейци и честита победа! Купата е там, където й е мястото - в музея на ЦСКА от София!

Мащабна червена хореография в три сектора

Искаме да благодарим на всички присъстващи, които оставиха всичко вчера на Националния стадион от началото до самия край. Измокрени до кости, преминали през множество промени и драми за всичките 120+ минути ние показахме, че когато вярваме истински, присъстваме и се борим до последно като един, победата неминуемо идва. Пожелаваме си все повече незабравими емоции заедно, защото всички ние го заслужаваме. Защото ЦСКА го заслужава!

"Армейски щурмъ" озари "Васил Левски"

Относно представянето ни по трибуните смятаме, че всичко замислено и подготвено от нас показа за пореден път, че когато "Сектор Г" включи на последна предавка околните могат само да стоят и да си записват. И да драскат смешни коментарчета в социалните мрежи за неща, които могат само да сънуват като реализация. Повярвайте ни, тепърва започваме, защото много, много скоро се завръщаме у дома...Там, където туптят истински нашите червени сърца!

САМО ЦСКА!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

