Гриша Ганчев пожела успех на ЦСКА в Европа

Бившият собственик на ЦСКА Гриша Ганчев използва социалните мрежи, за да поздрави "армейците" за спечелената Купа на България. Както е известно, столичани спечелиха трофея, след като победиха Локомотив (Пловдив) във финала след изпълнение на дузпи.

Играчите на Христо Янев се оказаха с по-точен мерник и завоюваха 22-рото отличие от тази надпревара.

"Честито, Армейци! Успех в Европа", написа Гриша Ганчев в "Инстаграм".