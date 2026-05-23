Мирослав Банчевски: Важното е, че взехме мача

Левски (Карлово) се наложи с 3:2 в Пловдив над втория отбор на местния Локомотив. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Мирослав Банчевски, технически директор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Стана хубав, здрав мач. Поведоха ни още в петата минута, което не е нещо ново за нашия отбор. След като изравнихме имахме превес, но не можахме да вкараме. Вратарят на Локомотив също направи някои добри намеси. През втората част започнахме отново по-лежерно, но успяхме пак да поведем. Накрая от наш мач, можеше да изпуснем победата, но Коков я донесе в последната минута на редовното време. Важното е, че взехме мача. Ако Ямбол загубят някъде точки, можем да ги изпреварим, но със сигурност няма как Марица (Милево) да ни мине вече, защото ги победихме в Карлово, а там направихме равенство. Гарантирахме поне петото място. Вече можем да започнем да мислим за новия сезон. Но момчетата и днес играха добре, отвориха се малко повече. Локомотив е добър отбор, здрави момчета, тичат много. Имат добри футболисти и правят впечатление, но са млади и нямат опит, бързат, искат да вкарват. Теренът беше много добър и затова стана бърз мач“.