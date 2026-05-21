ЦСКА показа кадри от съблекалнята след финала

От ЦСКА показаха кадри от съблекалнята след финала за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив), спечелен от "армейците" след изпълнение на дузпи. Двата отбора не излъчиха победител в рамките на 120 минути, а при ударите от бялата точка играчите на Христо Янев показаха по-точен мерник и завоюваха трофея.
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой
Съвсем очаквано, настроението сред "червените" футболисти беше приповдигнато, а тон на купона в съблекалнята даде Петко Панайотов. С този успех столичани се класираха за Лига Европа, завръщайки се на международната сцена след 2-годишно отсъствие.
За ЦСКА предстои мач с Лудогорец от последния кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" е в понеделник (25 май) от 20:30 часа.