Годой: Борихме се много за този успех

Голмайсторът на ЦСКА Леандро Годой бе много доволен от спечелването на Купата на България. Аржентинецът се надява, че феновете са се зарадвали и ще празнуват тази вечер.

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

“Много сме щастливи. Борихме се много, за да вземем тази Купа. Много съм щастлив от това, което направи ЦСКА. Надявам се, че хората са много доволни. Не винаги работихме добре, но се броихме. Моментът е много специален”, каза Годой.