Жордао към феновете на ЦСКА: Ще се видим в Европа!

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао благодари на привържениците, които подкрепиха отбора във финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив). "Армейците" спечелиха трофея, след като победиха "черно-белите" след изпълнение на дузпи.

"Момчета, благодаря ви за подкрепата! Беше невероятно! Борбата беше трудна, но ние спечелихме. Взехме трофея. Така че, сега празнуваме. Благодаря ви и ще се видим в Европа! Само ЦСКА!", се обърна португалецът към феновете след битката със "смърфовете".