БФС поздрави ЦСКА

Българският футболен съюз поздрави ЦСКА за спечелената Купа на България. "Червените" завоюваха 22-рото си отличие след победа над Локомотив (Пловдив) във финала на турнира. Двата отбора завършиха наравно 1:1 в рамките на 120 минути, а при дузпите футболистите на Христо Янев бяха по-точни и триумфираха.

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

"Успехът е признание за усилията на футболистите, треньорския щаб, ръководството и привържениците на клуба и резултат от постоянството и характера, демонстрирани от отбора през целия турнир. Българският футболен съюз пожелава на ПФК ЦСКА успешно представяне в европейските клубни турнири, с което да защити името на българския футбол на международната сцена", написаха от "Бояна".