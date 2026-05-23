Стойчо Младенов: Феновете имаха нужда от тази купа

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Стойчо Младенов сподели мнението си успеха на "армейците" във финала за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив). Екзекутора на Ливърпул изгледа двубоя в компанията на други две големи фигури в историята на "червения" клуб - Пламен Марков и Ради Здравков.



“Да, с Пламен и Ради гледахме мача. Феновете бяха невероятни, за пореден път доказаха какво значи ЦСКА за тях и колко велик е този клуб именно благодарение на тях. И най-важното е, че си тръгнаха доволни. Така че всичко беше прекрасно. Винаги, когато се печели трофей, не се гледа как е играл ЦСКА, важна е победата. Най-важно е крайната цел да бъде постигната, без значение по какъв начин. Така че няма как да не бъдем доволни всички фенове на ЦСКА. Дълго време отборът не беше вдигал трофей, привържениците имаха нужда от това отличие. Още повече, че то означава и завръщане в Европа”, заяви Младенов, пред "Тема Спорт".