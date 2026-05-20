Теодор Иванов: Това е за дядо

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов посвети спечелената Купа на своя дядо Илия Вълов. Иванов каза, че е бил дузпата, за да докаже, че може да се справи по-добре от баща си.

"Другото не мога да го опиша с думи, 120 минути, успяхме да завоюваме Купата. Христо Янев заложи на мен за дузпата и си помислих за баща ми, той няма много опит с дузпите. Исках да докажа, че мога да ги бия по-добре от него. Искам да им благодаря, че феновете дойдоха и ни подкрепиха. За дядо е това“, завърши интервюто си Теодор Иванов, показвайки символична татуировка, сочейки и небето за Вълов.