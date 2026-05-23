Гьоко Хаджиевски получи интересен плакат от феновете

Еуфорията на привържениците на Спартак (Варна) след двубоя срещу Локомотив (София) бе наистина неописуема. Мнозина изпаднаха в бурна радост след последния съдийски сигнал, след като се разбра, че клубът запазва мястото си в efbet Лига.

Интересен плакат получи и един от главните герои на вечерта - треньорът Гьоко Хаджиевски, който определено сияеше от щастие след изразителната и заслужена победа.

Фенове си пожелаха северномакедонският специалист да води отбора и през нови сезон, а на плаката бе изобразен самият той на фона на интересно послание на македонски: "Не се интересуваме от самоличността, но Гьоко е един от нас".



Пламен Трендафилов