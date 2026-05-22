ЦСКА с обръщение до "червена" България

Ръководството на ЦСКА се обърна към фенове на отбора чрез социалната мрежа. В сряда "червените" спечелиха Купата на България, побеждавайки Локомотив (Пловдив) с дузпи, като на Националния стадион "Васил Левски" имаше близо 25 000 почитатели на "армейците".

"Тази купа е за вас, армейци! За всички, които не спряха да вярват. За всички, които превърнаха стадиона в червено море. Отново доказахте, че нямате аналог. Че ЦСКА не е просто клуб, ЦСКА е семейство, сила, сърце и вярност. Когато сме заедно, като един, няма пречка, няма страх, няма невъзможни битки.



Има само една посока - напред. Благодарим ви за любовта, за страстта и за това, че бяхте нашата сила във всяка секунда от този финал. Победихме заедно. И заедно ще продължим да пишем история", написаха от клуба от Борисовата градина.