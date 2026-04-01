Босненският вратар Васил за победата над Италия: Просто съм безмълвен

Вратарят на Босна и Херцеговина Никола Васил коментира победата на отбора над Италия (1:1, 4:1 след дузпи) в плейофите за Световното първенство през 2026 г.

„Отборът заслужава огромно признание. Имаме наистина специален тим. Два такива мача! Да играем на такова ниво, завръщане два пъти в последните минути и толкова много положения срещу Италия, а след това да запазихме самообладание накрая при дузпите - просто съм безмълвен!“, заяви Васил, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА.

Босна и Херцеговина ще играе в Група Б срещу Канада, Катар и Швейцария на Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе през юни в САЩ, Канада и Мексико.

Снимки: Imago