Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

Водещият италиански журналист Николо Скира, който се слави с изключителна достоверност на своите информации, потвърди слуховете отпреди няколко дни, че наставникът на Левски Хулио Веласкес е сред вариантите за нов треньор на Сампдория.

Сампдория гледа към Веласкес

През изминалия сезон финалистът за Купата на европейските шампиони от 1992 година завърши на 13-ото място в Серия "Б" под ръководството на Атилио Ломбардо, но клубът има по-големи амбиции за новата кампания. Очаква се в близките дни за нов спортен директор да бъде назначен Америко Бранко и именно затова Веласкес е една от опциите за бъдещ наставник на “моряците”. Двамата се познават отлично, тъй като работеха заедно във Фортуна (Ситард) през сезон 2022/23, когато португалецът беше ръководител в нидерландския клуб, а испанецът беше начело на състава.

Междувременно, Скира посочва и още един кандидат за треньорската позиция в Сампдория. Става въпрос за нидерландската легенда Марк ван Бомел, който е свободен от две години насам след периода си начело на белгийския Роял Антверп.

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Снимки: Sportal.bg