Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сампдория
  3. Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

  • 6 юни 2026 | 13:17
  • 12633
  • 29

Водещият италиански журналист Николо Скира, който се слави с изключителна достоверност на своите информации, потвърди слуховете отпреди няколко дни, че наставникът на Левски Хулио Веласкес е сред вариантите за нов треньор на Сампдория.

Сампдория гледа към Веласкес
Сампдория гледа към Веласкес

През изминалия сезон финалистът за Купата на европейските шампиони от 1992 година завърши на 13-ото място в Серия "Б" под ръководството на Атилио Ломбардо, но клубът има по-големи амбиции за новата кампания. Очаква се в близките дни за нов спортен директор да бъде назначен Америко Бранко и именно затова Веласкес е една от опциите за бъдещ наставник на “моряците”. Двамата се познават отлично, тъй като работеха заедно във Фортуна (Ситард) през сезон 2022/23, когато португалецът беше ръководител в нидерландския клуб, а испанецът беше начело на състава.

Междувременно, Скира посочва и още един кандидат за треньорската позиция в Сампдория. Става въпрос за нидерландската легенда Марк ван Бомел, който е свободен от две години насам след периода си начело на белгийския Роял Антверп.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Футбол свят

Искрено и лично с Марота: Искам Шампионската лига и след това се пенсионирам

Искрено и лично с Марота: Искам Шампионската лига и след това се пенсионирам

  • 6 юни 2026 | 11:03
  • 3108
  • 5
ФИФА направи отстъпка по отношение на своя строга мярка за Световното първенство

ФИФА направи отстъпка по отношение на своя строга мярка за Световното първенство

  • 6 юни 2026 | 10:57
  • 1205
  • 2
Скалони с добри новини относно състоянието на Меси

Скалони с добри новини относно състоянието на Меси

  • 6 юни 2026 | 10:40
  • 2223
  • 2
Агентът на Клоп: Слуховете относно Реал Мадрид са дразнещи

Агентът на Клоп: Слуховете относно Реал Мадрид са дразнещи

  • 6 юни 2026 | 10:20
  • 4139
  • 4
Саудитска Арабия не даде шанс на Пуерто Рико

Саудитска Арабия не даде шанс на Пуерто Рико

  • 6 юни 2026 | 09:37
  • 1440
  • 0
Назон и компания допуснаха обрат срещу Перу

Назон и компания допуснаха обрат срещу Перу

  • 6 юни 2026 | 09:29
  • 1507
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

  • 6 юни 2026 | 13:47
  • 8076
  • 15
“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

  • 6 юни 2026 | 14:56
  • 546
  • 0
Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

  • 6 юни 2026 | 09:41
  • 16059
  • 53
Перес: Има техен начин да правят нещата... и мой, който е да продължавам да печеля

Перес: Има техен начин да правят нещата... и мой, който е да продължавам да печеля

  • 6 юни 2026 | 14:35
  • 1010
  • 1
Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

  • 6 юни 2026 | 08:00
  • 9706
  • 17