  Sportal.bg
  Италия
  • 1 апр 2026 | 03:47
Димарко: Трудно е за преглъщане

Защитникът на Италия Федерико Димарко бе съкрушен след загубата с дузпи от Босна и Херцеговина във финалния бараж преди Световното първенство. "Скуадра адзура" остана на крачка от финалите, а бранителят призна, че това е трудно за преглъщане.

„Нямам думи, с които да опиша случилото се тази вечер. Дадохме всичко, което имахме, но понякога футболът не ти връща нищо. Вложихме огромни усилия, бяхме обединени, но ето че пак говорим за пропуснато Световно. Трудно е за преглъщане. Искахме да докажем, че уважаваме съперника на терена, но резултатът е този, който виждате“, сподели Димарко.

Снимки: Imago

