Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Италия
  3. Буфон: С Гатузо ще бъдем тук до юни, след което ще видим

Буфон: С Гатузо ще бъдем тук до юни, след което ще видим

  • 1 апр 2026 | 16:09
  • 2272
  • 1
Буфон: С Гатузо ще бъдем тук до юни, след което ще видим

Директорът на националния тим по футбол на Италия Джанлуиджи Буфон заяви, че той и селекционерът Дженаро Гатузо ще останат на пейката на отбора до юни, за да дадат време на местната федерация да намери нов треньор след неуспеха в квалификациите за Световното първенство. Президентът на централата Габриеле Гравина вече потвърди, че е помолил Гатузо и Буфон да останат начело, но изглежда ситуацията все още е несигурна.

„Това е деликатен момент и трябва да отделим необходимото време, за да направим правилните оценки“, коментира на пресконференцията след плейофа с Босна и Херцеговина Буфон. „Ясно е, че спортният сезон приключва през юни, така че дотогава е редно и честно да бъдем на разположение на федерацията, президента и всички, които ни вярваха“, продължи Джанлуиджи Буфон. „Ако мислите, че нещо се променя и подобрява, тогава съм много щастлив, защото това беше една от целите, които си поставихме, но очевидно най-важната беше да отидем на Световното първенство. Това наистина боли и означава, че рискуваме да не мислим ясно, така че ще спра дотук. Ще бъдем тук до юни, след което ще видим как ще се справим с цялото нещо“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

