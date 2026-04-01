Буфон: С Гатузо ще бъдем тук до юни, след което ще видим

Директорът на националния тим по футбол на Италия Джанлуиджи Буфон заяви, че той и селекционерът Дженаро Гатузо ще останат на пейката на отбора до юни, за да дадат време на местната федерация да намери нов треньор след неуспеха в квалификациите за Световното първенство. Президентът на централата Габриеле Гравина вече потвърди, че е помолил Гатузо и Буфон да останат начело, но изглежда ситуацията все още е несигурна.

„Това е деликатен момент и трябва да отделим необходимото време, за да направим правилните оценки“, коментира на пресконференцията след плейофа с Босна и Херцеговина Буфон. „Ясно е, че спортният сезон приключва през юни, така че дотогава е редно и честно да бъдем на разположение на федерацията, президента и всички, които ни вярваха“, продължи Джанлуиджи Буфон. „Ако мислите, че нещо се променя и подобрява, тогава съм много щастлив, защото това беше една от целите, които си поставихме, но очевидно най-важната беше да отидем на Световното първенство. Това наистина боли и означава, че рискуваме да не мислим ясно, така че ще спра дотук. Ще бъдем тук до юни, след което ще видим как ще се справим с цялото нещо“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages