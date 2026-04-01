Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  1 апр 2026 | 12:13
  • 2313
  • 1
Президентът на италианския футбол не смята засега да подава оставка и призова Гатузо и Буфон да не напускат

Президентът на Италианската футболна федерация (FIGC) Габриеле Гравина призова селекционера на "скуадра адзура" Дженаро Гатузо да не напуска след краха срещу Босна в плейофа за Мондиал 2026 и третото поредно пропуснато световно първенство. Функционерът заяви също, че няма намерение да подава оставка - поне не веднага.

"Впечатляващ упадък“, "Най-ниската точка в историята", "Спортна трагедия" - още унищожителни заглавия от италианската преса
„Помолих го да остане; той е страхотен треньор. Не видяхте един момент на голяма човечност в съблекалнята между него и момчетата, с които имаме страхотна връзка. Те бяха герои, дадоха всичко от себе си. Можете да правите своите оценки, но техническият аспект със сигурност трябва да бъде запазен", каза Гравина.

Същевременно президентът призна, че собственото му бъдеще е по-несигурно. „Поемам своята отговорност, но има определен орган, който трябва да прави оценки – Съвета на федерацията, който вече поисках да бъде свикан следващата седмица. Там ще бъдат направени задълбочени анализи, които ще засегнат и цялата италианска футболна система, защото е очевидно, че преживяваме голяма криза".

"За съжаление, хората си мислят, че Федерацията може да решава и да избира как да се състави един отбор, но тук трябва да се направи много по-широк размисъл и на това ще се посветим следващата седмица“.

„Разбирам общия хор, но бих искал да знам коя от мерките, които поискахме за подобряване на италианския футбол, беше улеснена от политическия свят, как смятат, че са подкрепили нашето движение“, каза още Гравина.

Що се отнася до самия мач, президентът на италианския футбол коментира: „Някои съдийски решения оставят съмнения, според мен нещо трябва да се преразгледа. Но и ние имахме три възможности да затворим мача и да направим 2:0, дори с човек по-малко. Понякога и отделни епизоди решават мачовете“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 535
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 465
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1263
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 817
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2736
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10624
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51264
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203852
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28924
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34327
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10624
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45854
  • 42