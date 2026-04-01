Президентът на италианския футбол не смята засега да подава оставка и призова Гатузо и Буфон да не напускат

Президентът на Италианската футболна федерация (FIGC) Габриеле Гравина призова селекционера на "скуадра адзура" Дженаро Гатузо да не напуска след краха срещу Босна в плейофа за Мондиал 2026 и третото поредно пропуснато световно първенство. Функционерът заяви също, че няма намерение да подава оставка - поне не веднага.

"Впечатляващ упадък“, "Най-ниската точка в историята", "Спортна трагедия" - още унищожителни заглавия от италианската преса

„Помолих го да остане; той е страхотен треньор. Не видяхте един момент на голяма човечност в съблекалнята между него и момчетата, с които имаме страхотна връзка. Те бяха герои, дадоха всичко от себе си. Можете да правите своите оценки, но техническият аспект със сигурност трябва да бъде запазен", каза Гравина.

Същевременно президентът призна, че собственото му бъдеще е по-несигурно. „Поемам своята отговорност, но има определен орган, който трябва да прави оценки – Съвета на федерацията, който вече поисках да бъде свикан следващата седмица. Там ще бъдат направени задълбочени анализи, които ще засегнат и цялата италианска футболна система, защото е очевидно, че преживяваме голяма криза".

FIGC President Gabriele Gravina confirms he has asked Gennaro Gattuso and Gigi Buffon to remain in the Italy staff, and is not tending his resignation after missing another World Cup.#Azzurri #Calcio #BIHITA #Nazionale #BosniaItaly pic.twitter.com/jBC17Da0mx — Football Italia (@footballitalia) March 31, 2026

"За съжаление, хората си мислят, че Федерацията може да решава и да избира как да се състави един отбор, но тук трябва да се направи много по-широк размисъл и на това ще се посветим следващата седмица“.

„Разбирам общия хор, но бих искал да знам коя от мерките, които поискахме за подобряване на италианския футбол, беше улеснена от политическия свят, как смятат, че са подкрепили нашето движение“, каза още Гравина.

L’Italia fallisce per la terza volta di seguito l'appuntamento al Mondiale. Il presidente federale Gabriele Gravina dopo il disastro sportivo in Bosnia: "I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Il Consiglio federale farà le sue valutazioni. Capisco la richiesta di… pic.twitter.com/wlWlu6Ubvj — Repubblica (@repubblica) March 31, 2026

Що се отнася до самия мач, президентът на италианския футбол коментира: „Някои съдийски решения оставят съмнения, според мен нещо трябва да се преразгледа. Но и ние имахме три възможности да затворим мача и да направим 2:0, дори с човек по-малко. Понякога и отделни епизоди решават мачовете“.