Босна не спа след триумфа срещу Италия, 100 000 посрещнаха Джеко и компания в Сараево

В Босна и Херцеговина логично настъпи истински делириум след страхотната победа над Италия с дузпи и класирането на националния отбор на Мондиал 2026.

Купонът за Джеко и компания започна още на терена след последната точна дузпа на Есмир Байрактаревич, която прати отбора на Световното. Партито за Босна продължи и след това, като футболистите прекъснаха пресконференцията на селекционера Сергей Барбарец. Играчите нахлуха, "въоръжени" с голяма тонколона и под звуците на силна музика празнуваха заедно с треньора си, като викаха и скачаха с пълни сили.

В Сараево пък беше организирано великолепно посрещане на босненските национали, които се придвижиха от Зеница, където се игра епичния мач с италианците. Близо 100 000 фенове на отбора изпълниха централния площад в столицата - всичко това в три часа след полунощ, а атмосферата беше екзалтирана. Разбира се, не липсваха и много фойерверки и бомбички.

So happy for Edin Dzeko. What a send off he will have! 🇧🇦💎 pic.twitter.com/UyGNd3tJ0W — Bosnian Football (@BosniaNTBall) April 1, 2026

Голямата звезда Един Джеко, за който има сериозни съмнения, че е с извадено рамо, се обърна към публиката и произнесе екзалтирана реч, аплодирана бурно от привържениците: „Здравейте, така започнахме преди 12 години и отново сме тук. Какво да кажа, какво послание да изпратя? Благодаря ви, че дойдохте, на тези прекрасни момчета, които ни изведоха отново на Световното първенство".

"Благодаря на Барбарец, Спахич и техните сътрудници, които създадоха този отбор и които доведоха тези играчи, които искат да играят за босненския национален отбор“, каза още ветеранът.

„Благодаря ви, че ни подкрепихте, благодаря ви много. Тези момчета заслужават всички комплименти, че преминаха през това“, добави селекционерът Сергей Барбарец.

Снимки: Imago