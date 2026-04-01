Босна не спа след триумфа срещу Италия, 100 000 посрещнаха Джеко и компания в Сараево

  • 1 апр 2026 | 10:12
В Босна и Херцеговина логично настъпи истински делириум след страхотната победа над Италия с дузпи и класирането на националния отбор на Мондиал 2026.

Купонът за Джеко и компания започна още на терена след последната точна дузпа на Есмир Байрактаревич, която прати отбора на Световното. Партито за Босна продължи и след това, като футболистите прекъснаха пресконференцията на селекционера Сергей Барбарец. Играчите нахлуха, "въоръжени" с голяма тонколона и под звуците на силна музика празнуваха заедно с треньора си, като викаха и скачаха с пълни сили.

В Сараево пък беше организирано великолепно посрещане на босненските национали, които се придвижиха от Зеница, където се игра епичния мач с италианците. Близо 100 000 фенове на отбора изпълниха централния площад в столицата - всичко това в три часа след полунощ, а атмосферата беше екзалтирана. Разбира се, не липсваха и много фойерверки и бомбички.

Голямата звезда Един Джеко, за който има сериозни съмнения, че е с извадено рамо, се обърна към публиката и произнесе екзалтирана реч, аплодирана бурно от привържениците: „Здравейте, така започнахме преди 12 години и отново сме тук. Какво да кажа, какво послание да изпратя? Благодаря ви, че дойдохте, на тези прекрасни момчета, които ни изведоха отново на Световното първенство".

"Благодаря на Барбарец, Спахич и техните сътрудници, които създадоха този отбор и които доведоха тези играчи, които искат да играят за босненския национален отбор“, каза още ветеранът.

„Благодаря ви, че ни подкрепихте, благодаря ви много. Тези момчета заслужават всички комплименти, че преминаха през това“, добави селекционерът Сергей Барбарец.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 522
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 457
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1211
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 794
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2691
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10497
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51112
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203663
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28826
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34211
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10497
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45744
  • 42