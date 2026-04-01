В Италия: Катастрофа! Пълен провал!

Медиите в Италия приеха доста тежко загубата с дузпи от Босна и Херцеговина, която сложи край на надеждите на "Скуадра адзура" за участие на Световното първенство през лятото. Това означава, че тимът пропуска трети пореден Мондиал и всички на Ботуша са в абсолютен шок.

"Италианска катастрофа. Босна е на Световното, Адзурите загубиха с дупзи, пълен провал. Всички вън", пише "Тутоспорт".

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

"Нов провал: дузпи обрекоха Адзурите. Босна на Джеко продължава към Световното първенство", допълва "Кориере дело Спорт".

"Още една историческа загуба: Босна ни елиминира с дузпи, трето поредно Световно първенство без Адзурите", допълва "Гадзета дело Спорт".

"Италиански кошмар: Босна ни отстрани с дузпи. Адзурите пропускат Световното за трети пореден път", е заглавието на "Ла Стампа".

"Италиански провал и успех с дузпи за Босна и Херцеговина. Адзурите пропускат Световното първенство за трети пореден път", допълва "Ла Република".

Снимки: Imago