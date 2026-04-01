"Впечатляващ упадък“, "Най-ниската точка в историята", "Спортна трагедия" - още унищожителни заглавия от италианската преса

След като загуби за трети пореден път в баражите за класиране на Световно първенство, този път от Босна и Херцеговина, Италия се събуди в ступор. Местната преса пък бе принудена да прояви изобретателност, за да опише мащаба на бедствието.

В Италия: Катастрофа! Пълен провал!

Целият им свят се срина във вторник вечер в Зеница. След „апокалипсиса“ през ноември 2017 г. срещу Швеция и „земетресението“ през 2022 г. срещу Северна Македония, „Скуадра адзура“ отново бе елиминирана. Този път това се случи след изпълнение на дузпи срещу Босна (1:1 в редовното време, 1:4 при дузпите) в баражите за класиране на Световното първенство през 2026 г.

В часовете между края на мача и излизането на вестниците в сряда сутринта, италианските медии трябваше да се надпреварват в намирането на нови думи, които да отговарят на фиаското. „Това не е просто провал, трети пореден: това е явният неуспех на една система. Изглежда като моментен провал, но всъщност е структурна криза“, написа Иван Дзадзарони от "Кориере дело Спорт". „Класирането се беше превърнало във въпрос на национално достойнство: да не участваш в турнир, отворен за 48 нации, е дори унизително“, продължава той в своята редакционна статия.

От своя страна, базираният в Торино "Тутоспорт", който определя загубата като „катастрофа“ и „тотално фиаско“, посочва с пръст отговорността на играчите на Интер, които взеха участие в мача. Алесандро Бастони, изгонен още в 41-ата минута, както и Федерико Димарко и Пио Еспозито, не бяха на нивото на очакванията. „В дълбочина италианският футбол е в най-ниската точка от историята си: това е спортна трагедия, родена и изградена извън терена“, пише спортното издание, което обвинява висшите ръководители на федерацията.

"Гадзета дело Спорт" също констатира мащаба на катастрофата за „Скуадра адзура“. „Случи се поредното бедствие, нов провал тегне над нашия футбол. Трудно ни е да повярваме, не искаме да вярваме, въпреки че вече би трябвало да сме подготвени“, пише в най-големия спортен всекидневник в Италия.

"Ла Стампа" обобщава срещата с една язвителна фраза: „Босна - Италия, огледалото на най-лошото в страната“. От своя страна, "Ла Република" използва метафора, за да улови мащаба на провала: „Това е впечатляващ упадък, с дезориентирани диригенти и претоварени музиканти. Дали заслужавахме малка епопея на посредствен терен, под балконите? Може би. Щяхме да я приемем, щяхме да я отпразнуваме“. Всекидневникът продължава: „Това не е провал на даден проект, а пълната липса на такъв.“