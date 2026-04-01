  3. "Впечатляващ упадък", "Най-ниската точка в историята", "Спортна трагедия" - още унищожителни заглавия от италианската преса

  • 1 апр 2026 | 10:46
След като загуби за трети пореден път в баражите за класиране на Световно първенство, този път от Босна и Херцеговина, Италия се събуди в ступор. Местната преса пък бе принудена да прояви изобретателност, за да опише мащаба на бедствието.

В Италия: Катастрофа! Пълен провал!

Целият им свят се срина във вторник вечер в Зеница. След „апокалипсиса“ през ноември 2017 г. срещу Швеция и „земетресението“ през 2022 г. срещу Северна Македония, „Скуадра адзура“ отново бе елиминирана. Този път това се случи след изпълнение на дузпи срещу Босна (1:1 в редовното време, 1:4 при дузпите) в баражите за класиране на Световното първенство през 2026 г.

В часовете между края на мача и излизането на вестниците в сряда сутринта, италианските медии трябваше да се надпреварват в намирането на нови думи, които да отговарят на фиаското. „Това не е просто провал, трети пореден: това е явният неуспех на една система. Изглежда като моментен провал, но всъщност е структурна криза“, написа Иван Дзадзарони от "Кориере дело Спорт". „Класирането се беше превърнало във въпрос на национално достойнство: да не участваш в турнир, отворен за 48 нации, е дори унизително“, продължава той в своята редакционна статия.

От своя страна, базираният в Торино "Тутоспорт", който определя загубата като „катастрофа“ и „тотално фиаско“, посочва с пръст отговорността на играчите на Интер, които взеха участие в мача. Алесандро Бастони, изгонен още в 41-ата минута, както и Федерико Димарко и Пио Еспозито, не бяха на нивото на очакванията. „В дълбочина италианският футбол е в най-ниската точка от историята си: това е спортна трагедия, родена и изградена извън терена“, пише спортното издание, което обвинява висшите ръководители на федерацията.

"Гадзета дело Спорт" също констатира мащаба на катастрофата за „Скуадра адзура“. „Случи се поредното бедствие, нов провал тегне над нашия футбол. Трудно ни е да повярваме, не искаме да вярваме, въпреки че вече би трябвало да сме подготвени“, пише в най-големия спортен всекидневник в Италия.

"Ла Стампа" обобщава срещата с една язвителна фраза: „Босна - Италия, огледалото на най-лошото в страната“. От своя страна, "Ла Република" използва метафора, за да улови мащаба на провала: „Това е впечатляващ упадък, с дезориентирани диригенти и претоварени музиканти. Дали заслужавахме малка епопея на посредствен терен, под балконите? Може би. Щяхме да я приемем, щяхме да я отпразнуваме“. Всекидневникът продължава: „Това не е провал на даден проект, а пълната липса на такъв.“

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 525
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 459
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1226
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 801
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2700
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10527
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51142
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203705
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28850
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34239
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10527
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45772
  • 42