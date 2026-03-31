Истерия в Босна преди баража с Италия - как фен с балкон към терена в Зеница получи куп оферти

Дино Муянович е един от обитателите на сградата с изглед към стадион „Билино Полйе“ в Зеница - там, където довечера ще се играе решителният плейоф за класиране на Световното между Босна и Италия. А "Гадзета дело спорт" в любопитен репортаж описва абсурдните оферти, които той е получил за ... балкона си, от който случващото се на терена се вижда повече от добре.

Огромният двадесететажен жилищен блок, където живее босненецът, е построен е в началото на 70-те години срещу историческото съоръжение, което е домакин на мачовете на босненския национален отбор, на местния Челик, а също и на ръгби срещи. В него живеят стотици семейства, а балконите гледат директно към терена.

Hai il miglior posto allo stadio, ma il bagno è quello di casa tua e la birra non costa 10€…

Дино Муянович винаги е живял в един от тези апартаменти: в хола си има огромен сив диван и телевизор. Мачовете обаче гледа със семейството и приятелите си, застанал пред прозореца: „Веднага след като Джеко и компания спечелиха плейофния полуфинал за Световното първенство срещу Уелс, публикувах шеговит пост в Instagram. Реших да предложа балкона си под наем за 500 евро за мача срещу Италия. Цената включваше барбекю и напитка по избор. Разбира се, шегувах се, но вместо това приятели и фенове ми изпратиха десетки съобщения“.

„Билетите бяха разпродадени още в четвъртък вечерта. Тук босненски отбор вече е побеждавал италиански клуб – беше финалът за "Купа Митропа" през 1972 г. Челик успя да надвие Фиорентина с 1:0 пред 34 000 души. Тогава обаче съдията подкрепяше „адзурите“, този път няма да е така“, обяснява той.

„В Instagram постоянно получавам известия, телефонът ми също не спира да звъни. Хората се свързваха с мен, предлагайки ми какво ли не: пари, Лада Нива. Дори два тона пелети за отопление. Най-странното предложение беше един тон картофи за следващата зима. Игнорирах всички предложения, много от тях бяха иронични. С поста си целяx точно това – беше провокация, а не реална оферта."

На въпроса дали не се ли замислил да приеме някое от предложениеята, Дино отговаря отрицателно: "Абсолютно не. Ще гледам финалния плейоф срещу Италия както винаги, заедно с хората, които обичам. Ще ядем и ще вдигаме наздравици. Както къщата, така и балконът са запазени изключително за моето семейство. Ще подкрепяме националния отбор, Босна, Джеко, Демирович, Алайбегович и останалите. Надяваме се да ликуваме.“

„Всички ще излезем по прозорците и балконите, както всеки път, когато играе националният отбор или Челик. Стадионът е построен на историческо за страната място. Той е дом на националния отбор, но се намира на земя, където се е случило едно от най-важните събития в нашето минало. През 1189 г. Кулин – банът на Босна – подписва търговско споразумение с Дубровнишката република за развитие на пазарите по балканските маршрути на Средиземноморието", обяснява Дино.

"Наемите за някои от апартаментите в блока струват около 30 евро на вечер в обикновени периоди. Във вторник няма да има нито едно празно място в нашите домове. С цялото ми уважение към вас, „адзурите“ ще пропуснат трето поредно Световно първенство. През юни на терена ще бъде Босна", завършва фенът на Джеко и компания.

