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Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

  • 6 юни 2026 | 13:47
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Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес е в списъка за селекция на южноамериканския гранд Насионал, твърдят тамошни медии. 46-кратният шампион на Уругвай и триткарен носител на Копа Либертадорес иска да се подсили в отбрана и една от разглежданите опции е аржентинският бранител на “червените”.

“Той е левичар, висок и бърз”, пишат за него в Уругвай и допълват, че Родригес играе в ЦСКА като преотстъпен от аржентинския Естудиантес.

Договорът му под наем обаче е до лятото на 2027 година с опция за закупуване и на този етап ЦСКА няма никакво намерение да го дава на Национал. Защитникът акостира на “Армията” през зимата и бързо се наложи в титулярния състав на Христо Янев.

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