Донарума: Снощи плаках, но сега трябва да обърнем нова страница и да върнем Италия там, където заслужава да бъде

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума използва профилите си в социалните мрежи, за да сподели чувствата си след поредния провал на “адзурите” в опита им да достигнат до Световното първенство. Вратарят на Манчестър Сити вярва, че с общи усилия отборът може да се върне там, където заслужава.

“Снощи, след мача, плаках. Плаках от разочарованието, че не успях да отведа Италия там, където заслужава да бъде. Плаках от огромната тъга, която изпитвам, заедно с целия отбор на „адзурите“, на който съм горд капитан, и знам, че вие, феновете на нашия национален отбор, също я чувствате. Думите са безполезни сега, вярно е. Но едно нещо чувствам силно вътре в себе си и искам да го споделя с вас: след такова огромно разочарование трябва да намерим смелостта да обърнем нова страница. А за да направим това, са необходими много сила, страст и убеждение. Винаги вярвайте; това е движещата сила да продължим напред. Защото животът възнаграждава тези, които дават всичко от себе си, без да пестят усилия.

И тук трябва да започнем отново. Заедно. Отново. За да върнем Италия там, където заслужава да бъде”, сподели Донарума.

Снимки: Imago