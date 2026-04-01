Донарума: Снощи плаках, но сега трябва да обърнем нова страница и да върнем Италия там, където заслужава да бъде

Донарума: Снощи плаках, но сега трябва да обърнем нова страница и да върнем Италия там, където заслужава да бъде

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума използва профилите си в социалните мрежи, за да сподели чувствата си след поредния провал на “адзурите” в опита им да достигнат до Световното първенство. Вратарят на Манчестър Сити вярва, че с общи усилия отборът може да се върне там, където заслужава.

“Снощи, след мача, плаках. Плаках от разочарованието, че не успях да отведа Италия там, където заслужава да бъде. Плаках от огромната тъга, която изпитвам, заедно с целия отбор на „адзурите“, на който съм горд капитан, и знам, че вие, феновете на нашия национален отбор, също я чувствате. Думите са безполезни сега, вярно е. Но едно нещо чувствам силно вътре в себе си и искам да го споделя с вас: след такова огромно разочарование трябва да намерим смелостта да обърнем нова страница. А за да направим това, са необходими много сила, страст и убеждение. Винаги вярвайте; това е движещата сила да продължим напред. Защото животът възнаграждава тези, които дават всичко от себе си, без да пестят усилия.

И тук трябва да започнем отново. Заедно. Отново. За да върнем Италия там, където заслужава да бъде”, сподели Донарума.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 604
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 501
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1398
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 904
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2920
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11308
  • 3
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51905
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 204653
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29364
  • 129
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34879
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11308
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46403
  • 43