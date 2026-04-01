Гатузо: Боли да загубим по такъв начин

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо не скри разочарованието си след загубата с дузпи от Босна и Херцеговина. Това означава, че "Скуадра адзура" ще пропусне трето поредно световно първенство. Специалистът заяви, че го боли от тази загуба, но въпреки това похвали отбора си за себераздаването, особено с човек по-малко.

„Тези момчета не заслужаваха такъв край – не и след цялото това раздаване, любов и непримиримост. Имахме три чисти положения, а повечето от техните центрирания дори не ни притесниха. Гордея се с момчетата си. Ако днес ме прободете с кама, капка кръв няма да изтече – изцеден съм до последно. Този мач беше важен за целия италиански футбол и боли да отпаднеш по такъв начин“, заяви Гатузо.

Той отказа да се оправдава със съдиите, като освен това се извини на италианския народ за този провал.

„Не искам да говоря за съдията или за каквото и да било друго – днес всичко беше честно, това е футболът. От дълги години съм в тази игра, празнувал съм победи, но съм бил и смазван, както днес. Трудно е обаче да преглътнеш подобно нещо. Самият аз бях изненадан от огромното сърце и решителност, които момчетата показаха днес. Бяхме под обсада, борехме се в окопите. И въпреки това, ето ни пак – говорим за това как отново не успяхме да се класираме за Световното първенство. Лично се извинявам за това, че не успяхме, но тези момчета дадоха абсолютно всичко от себе си", каза още специалистът.

Накрая той коментира и бъдещето си начело на националния отбор.

„Миля, че днес не е моментът да говорим за моето бъдеще. Важното беше да се класираме на Световното. Гледаме представянето си, но боли. Разочаровани сме,“ завърши Гатузо.

Снимки: Gettyimages