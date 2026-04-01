Вижте реакциите на Джокович по време на дузпите в Зеница, с които Босна изхвърли Италия

Великият сръбски тенисист Новак Джокович беше специален гост в Зеница, където наблюдаваше решителния бараж на Босна и Херцеговина за класиране на Световното първенство. Реакциите му по време на мача с Италия, дузпите и победния изстрел на Есмир Байрактаревич предизвикаха огромен интерес.
Световноизвестният сръбски спортист пристигна, за да подкрепи „змейовете“ в ключовия им двубой срещу "адзурите' и беше посрещнат с бурни овации от публиката на стадиона, а присъствието му бе основна тема в социалните мрежи.
Особено любопитен беше моментът, в който Джокович проследи изпълнението на дузпите. Той запази сравнително самообладание при пропуските на италианците, макар че се радваше. След като Байрактаревич отбеляза победния гол обаче Джокера не успя да скрие емоциите и широката си усмивка.
Новак Джокович е известен като голям приятел на Босна и Херцеговина. Неговите усилия за популяризирането на страната надхвърлят приноса на голяма част от местните политици. През годините той е участвал в множество хуманитарни акции, за които рядко се говори, а сега дойде, за да подкрепи съседите си в историческия им двубой.
По време на мача феновете многократно скандираха името му, а камерите често улавяха неговите реакции и усмивки на случващото се на терена. Въпреки статута си на световна звезда, Джокович се държеше напълно естествено и непринудено, което публиката оцени и възнагради с допълнителни аплодисменти.
Снимки: Imago