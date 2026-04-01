Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Босна и Херцеговина
  • 1 апр 2026 | 11:46
  • 10642
  • 1
Вижте реакциите на Джокович по време на дузпите в Зеница, с които Босна изхвърли Италия

Великият сръбски тенисист Новак Джокович беше специален гост в Зеница, където наблюдаваше решителния бараж на Босна и Херцеговина за класиране на Световното първенство. Реакциите му по време на мача с Италия, дузпите и победния изстрел на Есмир Байрактаревич предизвикаха огромен интерес.

Световноизвестният сръбски спортист пристигна, за да подкрепи „змейовете“ в ключовия им двубой срещу "адзурите' и беше посрещнат с бурни овации от публиката на стадиона, а присъствието му бе основна тема в социалните мрежи.

Особено любопитен беше моментът, в който Джокович проследи изпълнението на дузпите. Той запази сравнително самообладание при пропуските на италианците, макар че се радваше. След като Байрактаревич отбеляза победния гол обаче Джокера не успя да скрие емоциите и широката си усмивка.

Новак Джокович е известен като голям приятел на Босна и Херцеговина. Неговите усилия за популяризирането на страната надхвърлят приноса на голяма част от местните политици. През годините той е участвал в множество хуманитарни акции, за които рядко се говори, а сега дойде, за да подкрепи съседите си в историческия им двубой.

По време на мача феновете многократно скандираха името му, а камерите често улавяха неговите реакции и усмивки на случващото се на терена. Въпреки статута си на световна звезда, Джокович се държеше напълно естествено и непринудено, което публиката оцени и възнагради с допълнителни аплодисменти.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 535
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 465
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1252
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 810
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2722
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10599
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51226
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203812
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28904
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34302
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10599
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45832
  • 42