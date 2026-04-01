Вижте реакциите на Джокович по време на дузпите в Зеница, с които Босна изхвърли Италия

Великият сръбски тенисист Новак Джокович беше специален гост в Зеница, където наблюдаваше решителния бараж на Босна и Херцеговина за класиране на Световното първенство. Реакциите му по време на мача с Италия, дузпите и победния изстрел на Есмир Байрактаревич предизвикаха огромен интерес.

⚽️ Novak Djokovic está en el estadio viendo Bosnia vs. Italia por el repechaje del Mundial.



🐐 Los hinchas lo reconocieron y ovacionaron a Nole.pic.twitter.com/EdQsLXOrF3 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 31, 2026

Световноизвестният сръбски спортист пристигна, за да подкрепи „змейовете“ в ключовия им двубой срещу "адзурите' и беше посрещнат с бурни овации от публиката на стадиона, а присъствието му бе основна тема в социалните мрежи.

Особено любопитен беше моментът, в който Джокович проследи изпълнението на дузпите. Той запази сравнително самообладание при пропуските на италианците, макар че се радваше. След като Байрактаревич отбеляза победния гол обаче Джокера не успя да скрие емоциите и широката си усмивка.

𝗟𝗔 𝗥𝗘́𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗔𝗞 𝗗𝗝𝗢𝗞𝗢𝗩𝗜𝗖 🇷🇸 𝗔 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗕𝗢𝗦𝗡𝗜𝗘 🇧🇦🏟️😁



La star serbe avait fait le déplacement à Zenica, où jouait son ami Edin Dzeko



Il a même été applaudi par le stade Bilino Polje. 👏 pic.twitter.com/2pTEbL9HVt — BeFootball (@_BeFootball) April 1, 2026

Новак Джокович е известен като голям приятел на Босна и Херцеговина. Неговите усилия за популяризирането на страната надхвърлят приноса на голяма част от местните политици. През годините той е участвал в множество хуманитарни акции, за които рядко се говори, а сега дойде, за да подкрепи съседите си в историческия им двубой.

По време на мача феновете многократно скандираха името му, а камерите често улавяха неговите реакции и усмивки на случващото се на терена. Въпреки статута си на световна звезда, Джокович се държеше напълно естествено и непринудено, което публиката оцени и възнагради с допълнителни аплодисменти.

Снимки: Imago