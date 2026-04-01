Легенди, политици и президенти на клубове призоваха за преосноваване на италианския футбол

Италия отново се провали и няма да участва на Световното първенство за трети пореден път. Загубата с дузпи от Босна в решаващия плейоф логично доведе до бурни реакции на Ботуша от различни публични личности, включително и от политическите фигури в страната.

"Впечатляващ упадък“, "Най-ниската точка в историята", "Спортна трагедия" - още унищожителни заглавия от италианската преса

Легендарният вратар от близкото минало Дино Дзоф коментира поредния провал на "скуадра адзура пред изданието "Ла Пресе": „Какво трябва да направи политиката? Не, вижте, политиката да си гледа политиката, а футболът – футбола, да не бъркаме светулките с фенерите. За съжаление, има поколение млади хора, които никога не са гледали Италия на световно първенство. Дали бих ги посъветвал да гледат Синер или Формула 1 с Антонели? Трябва да се прави разлика между отборните и индивидуалните спортове.

Италия отново извън Световното? Резултатът е такъв, какъвто е, така че коментарът е самият резултат. За трети път да не отидеш на световно първенство е трагедия за футбола, чисто футболно погледнато. Можеше ли да се избегне? Не искам да навлизам в този въпрос, искаше се да се избегне, но не се получи".

🔵#BosniaItalia "Uno smacco per il calcio italiano. Difficile pensare alla sfortuna dopo 3 volte che non vai. Vuol dire che c’è qualcosa che non va". Così Dino Zoff, ex Ct della #Nazionale e campione del mondo dell'82. "Se mi aspetto passi indietro in Figc? Non spetta a me dirlo" pic.twitter.com/eZkjx96Ntj — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 1, 2026

Друга легенда - Франко Барези, бивш капитан на „адзурите“, също коментира загубата на Италия: „Вчера имаше епизоди, които повлияха негативно на мача за нашия отбор, но Италия не може да чака последния момент, за да се бори за класиране. Целият италиански футбол трябва да си направи равносметка, защото резултатите от последните двадесет години са пред очите на всички, с изключение, разбира се, на изолирания триумф на Европейското първенство.“

Легендата на Милан обаче защити Гатузо: „През тези месеци той вложи душата си и според мен свърши добра работа за малкото време, с което разполагаше, но за съжаление това не беше достатъчно. Не е моя работа да казвам дали трябва да се продължи с него, но със сигурност той е сред най-малко отговорните за тази загуба.“

Italy’s Minister for Sport, Andrea Abodi, says ‘Italian football needs to be rebuilt’, a process that ‘must start with a renewal of the FIGC leadership.’ pic.twitter.com/1RWSc4jyZ1 — Football Italia (@footballitalia) April 1, 2026

"Това е неприемливо за отбор с такава история и престиж. Не можах да спя цяла нощ и все още не мога да повярвам какво се случи. Говорим за четирикратен световен шампион. Това е спортна трагедия, но и позор. Едно от най-лошите неща, които са се случвали на италианския футбол в най-новата му история", каза пък 79-годишният треньор Фабио Капело.

„За всички е очевидно, че италианският футбол трябва да бъде преоснован и че този процес трябва да започне от обновяване на върховете на Италианската футболна федерация (FIGC)“, се казва в изявление пък на министъра на спорта на Италия Андреа Абоди.

Президентът на италианския футбол не смята засега да подава оставка и призова Гатузо и Буфон да не напускат

В него директно е атакувана президента на Федерацията Габриеле Гравина. "През тези години правителството конкретно демонстрира ангажимента си в полза на цялото италианско спортно движение. Смятам за обективно некоректно да се опитват да отричат собствените си отговорности за третото поредно некласиране на Световно първенство, като обвиняват институциите в предполагаемо неизпълнение на задълженията и омаловажават значението и професионалното ниво на други спортове“, гласи атаката към FIGC и Гравина.

Non andiamo ai mondiali. Abbiamo tifato, abbiamo sperato, abbiamo inveito contro un paio di decisioni arbitrali discutibili, ci siamo persino stupiti che incredibilmente abbiano mandato il più giovane a tirare il PRIMO rigore (lo ha deciso Gattuso o forse un Bonucci… — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) March 31, 2026

Председателят на Италианския Сенат Игнацио Ла Руса също се изказа по повод неуспешното класиране на „адзурите“, поверявайки мислите си на социалните мрежи: „Не отиваме на световно. Подкрепяхме, надявахме се, ругаехме срещу няколко спорни съдийски решения, дори се учудихме, че невероятно, но пратиха най-младия да бие ПЪРВАТА дузпа (това Гатузо ли го реши, или може би някой самонадеян Бонучи?). Но като се замислим, дълбоко в себе си се страхувахме или по-скоро го знаехме. Да повтаряме сега какво мислим – и то не от днес – би било по-скоро безполезно, отколкото неблагородно. Но всичко си има граници.“

„Повече от две години напразно искам от Габриеле Гравина да се оттегли от президентския пост на FIGC. Всеки път системата на властта, изградена около него, се обединяваше и винаги го защитаваше. Днес, когато националният отбор по футбол и цяла Италия са унизени с ново отпадане от световните финали, се чува хорът „Оставка, оставка…“. Но днешният резултат е отровният плод на едно остаряло управление без визия. Бедна Италия, бедни ние", заяви пък вицепрезидентът на Италианската камара на депутатите Джорджо Муле.

Napoli President Aurelio De Laurentiis says Serie A should be cut to 16 teams to allow more time for Italy’s national team training, while also insisting on compensation and ‘full insurance’ protection for players called up to international duty. pic.twitter.com/7UTEGMunuf — Football Italia (@footballitalia) April 1, 2026

Към критиките се присъедини и винаги ексцентричният президент на Наполи Аурелио Де Лаурентис, който посочи рецептата за ново начало: „Моето мнение е ясно от десет години. На мен ми иде само да се усмихна, ние в Неапол имаме един прекрасен израз, който баща ми винаги използваше: „A pazziella mmano ´e criature“... Тоест, играчката е в ръцете на децата. Търсенето на изкупителни жертви е безполезно. В италианския футбол от години всичко е в застой, нищо не се променя, защото като не се променя нищо, всички преживяват ден за ден.

Моментът не е трагичен, при условие че всички осъзнаят това и се започне от нулата. 16 отбора, по-малко мачове, повече време за тренировки на националния отбор, заплащане на клубовете за играчите, които предоставят на националния отбор, пълни застраховки в случай на контузия: според мен това е необходимото ново начало.“