Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  Шпионски скандал преди Босна - Италия, военен заснемал непозволено Джеко и компания

Скандал със шпионски привкус избухна преди решителния плейоф между Босна и Италия довечера, пише "Гадзета дело спорт", цитирайки медиите в балканската страна.

Италиански военен е бил хванат да снима заниманието на Джеко и съотборниците му в навечерието на така важния за двете нации мач. След като е бил идентифициран, случаят е предизвикал скандал, но се оказва, че нарушителят е действал от личен интерес, без да има нещо общо с италианската федерация.

По време на вчерашното занимание в навечерието на мача, охраната на босненския отбор е заловила нарушител в камуфлажно облекло, който е снимал тренировката дълго след позволените 15 минути, отворени за публика. След като е бил спрян и идентифициран, истината излязла наяве: ставало дума за италиански войник, разположен в Босна като част от координираната от Европейския съюз мисия (Eufor) на Балканите.

Това предизвика бурна реакция в босненските медии, които веднага насочили пръст към италианската федерация: „Това е шпионин, изпратен да разучи нашите тактики“.

Оказало се обаче, че италианският национален отбор не е знаел нищо по въпроса. Нарушителят наистина е бил с италиански паспорт, но след щателни проверки се установило, че той случайно се е намирал в квартал Бутмир в Сараево и, заинтригуван от тренировките, ги е снимал единствено за спомен и от личен интерес. Въпреки това Босна е изпратила протестна нота до Eufor, откъдето обаче са потвърдили, че италианската футболна федерация няма нищо общо със случая.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

