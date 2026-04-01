В Босна стискат палци Един Джеко бързо да се възстанови от контузията си

Националният отбор по футбол на Босна и Херцеговина се класира за Световно първенство за втори път в историята си, но в плейофния успех срещу Италия след дузпи капитанът Един Джеко претърпя контузия в рамото и даде поводи за притеснения преди участието на страната си на турнира. 40-годишният нападател падна върху дясното си рамо в последното отиграване в продълженията и не се включи при изпълнението на дузпите. При 11-метровите наказателни удари балканската страна победи четирикратния световен шампион с 4:1, а „Адзурите“ ще пропуснат трети пореден Мондиал.

В група „B“, за която се класира Босна, ще бъдат още Канада, Катар и Швейцария.

Джеко беше в състава на родината си и през 2014 година, когато Босна и Херцеговина дебютира на световните финали, а 12 години по-късно е натрупал 148 мача и 73 гола с националната фланелка, превръщайки се в незаменима част от селекцията на „драконите“.

„Надявам се контузията на Един Джеко да не е сериозна и да може да бъде с нас на Световното първенство, защото няма много време дотогава“, заяви селекционерът Сергей Барбарес след мача.

От клубния отбор на Джеко - Шалке 04, написаха: „Рамото му е подложено на прегледи, а диагнозирането ще продължи след завръщането му в Гелзенкирхен.“

През януари Джеко се завърна в Германия, подписвайки с втородивизионния клуб, след като прекара последните 20 години в елитните дивизии из Европа - за Волфсбург, Манчестър Сити, Рома, Интер, Фенербахче и Фиорентина. Самият ветеран ще се надява контузията да не бъде сериозна и ще направи всичко възможно да присъства на Световното първенство. Той сподели кадри от големите празненства в Босна в профила си в Инстаграм и се обърна към феновете: „Преди 12 години започнахме скромно. Сега сме тук отново и виждаме резултатите от работата си. Хората ще кажат, че поехме риск. Може би да, но той се отплати.“

Снимки: Gettyimages