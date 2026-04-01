  Sportal.bg
  2. Италия
  Донарума: Трябваше да направим повече

Донарума: Трябваше да направим повече

  • 1 апр 2026 | 03:17
Донарума: Трябваше да направим повече

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума пое отговорността за отпадането на отбора на крачка от Световното първенство. "Адзурите" загубиха баража срещу Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи. Вратарят е на мнение, че тимът му е трябвало да направи повече в този мач.

„Няма смисъл да казваме, че не чувстваме болка. Това е непоносимо. Трябваше да направим повече. Неприемливо е да се разпаднем така в решителните моменти. Това е тежък удар за всички нас. Трябва да вдигнем глави, но в момента е трудно дори да гледаме напред. Феновете не заслужаваха това. Трябва да преоткрием самочувствието и вярата си, сигурен съм, че ще го направим, но сега боли твърде много“, отсече Донарума.

Снимки: Gettyimages

