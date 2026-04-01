Цветомир Найденов с интересен съвет към италианците и Серия "А"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов даде любопитен съвет на италианците, които снощи претърпяха истински крах в Босна и Херцеговина. "Аздурите" загубиха след изпълнения на дузпи, а това означава, че те ще пропуснат трето поредно световно първенство.

Найденов посъветва Серия А да въведе правилото с четирима родни състезатели, каквото има в efbet Лига от началото на този сезон.

"Крайно време е “Серия А” в Италия да въведе правилото с четиримата италианци и да се свършва с тая мъка!", написа той във "Фейсбук".