Денят на истината в Шампионската лига

Днес е денят на истината в Шампионската лига. Ще се изиграят мачовете от последния 8-и кръг на основната фаза на турнира. След тях ще бъде оформено и крайното класиране, което ще покаже кои отбори ще завършат в топ 8 и ще продължат директно към 1/8-финалите, кои ще бъдат в топ 24 и ще играят плейоф, и кои приключват участието си в турнира.

Ситуацията е такава, че само два отбора са напълно сигурни и спокойни за класирането си за 1/8-финалите. Това са Арсенал и Байерн (Мюнхен), които вече си осигуриха преминаването напред. Внимателно вглеждане в програмата показва, че единствено мачът Арсенал - Кайрат няма пряко значение за класирането. Във всички останали срещи поне един от двата участващи отбора се бори за нещо.

В топ 8 обаче има още шест свободни места и днес ще научим имената на отборите, които ще ги заемат. В момента Реал Мадрид, Ливърпул и Тотнъм са в най-добра позиция, тъй като имат преднина пред преследвачите си, но дори и те не могат да бъдат спокойни, защото зад гърба им дебнат голям брой отбори, които също имат амбиции за директно участие на 1/8-финалите и спестяване на един кръг в турнира.

Ще следим с интерес дали Барселона и Манчестър Сити ще се доберат до топ 8, тъй като в момента са под чертата. Те обаче са с равни точки с 6-ия ПСЖ, 7-ия Нюкасъл и 8-ия Челси - по 13, така че могат да станат доста размествания. Други европейски грандове като Интер и Ювентус също дебнат от по-задни позиции и се надяват да се стигне до въртележка, която да ги изкачи в първата осмица. Те са с по 12 точки и теоритично имат шанс да го постигнат, но съдбата им не е само в техните ръце и ще имат нужда и от доза късмет.

Не по-малко любопитно ще е и в битката за последните места в топ 24. В момента под чертата е италианският шампион Наполи с 8 точки, който ще трябва да търси задължителен успех срещу Челси. Но ситуацията е такава, че всички отбори от 16-о място надолу са застрашени да не достигнат до плейофите, тъй като разликите в точките са минимални. От друг страна пък доста тимове, които са под чертата таят крехки надежди за елиминациите, макар че ще трябва да имат и голяма доза късмет.

