Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 2141
  • 1
Денят на истината в Шампионската лига

Днес е денят на истината в Шампионската лига. Ще се изиграят мачовете от последния 8-и кръг на основната фаза на турнира. След тях ще бъде оформено и крайното класиране, което ще покаже кои отбори ще завършат в топ 8 и ще продължат директно към 1/8-финалите, кои ще бъдат в топ 24 и ще играят плейоф, и кои приключват участието си в турнира.

Ситуацията е такава, че само два отбора са напълно сигурни и спокойни за класирането си за 1/8-финалите. Това са Арсенал и Байерн (Мюнхен), които вече си осигуриха преминаването напред. Внимателно вглеждане в програмата показва, че единствено мачът Арсенал - Кайрат няма пряко значение за класирането. Във всички останали срещи поне един от двата участващи отбора се бори за нещо.

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

В топ 8 обаче има още шест свободни места и днес ще научим имената на отборите, които ще ги заемат. В момента Реал Мадрид, Ливърпул и Тотнъм са в най-добра позиция, тъй като имат преднина пред преследвачите си, но дори и те не могат да бъдат спокойни, защото зад гърба им дебнат голям брой отбори, които също имат амбиции за директно участие на 1/8-финалите и спестяване на един кръг в турнира.

Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!
Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

Ще следим с интерес дали Барселона и Манчестър Сити ще се доберат до топ 8, тъй като в момента са под чертата. Те обаче са с равни точки с 6-ия ПСЖ, 7-ия Нюкасъл и 8-ия Челси - по 13, така че могат да станат доста размествания. Други европейски грандове като Интер и Ювентус също дебнат от по-задни позиции и се надяват да се стигне до въртележка, която да ги изкачи в първата осмица. Те са с по 12 точки и теоритично имат шанс да го постигнат, но съдбата им не е само в техните ръце и ще имат нужда и от доза късмет.

Не по-малко любопитно ще е и в битката за последните места в топ 24. В момента под чертата е италианският шампион Наполи с 8 точки, който ще трябва да търси задължителен успех срещу Челси. Но ситуацията е такава, че всички отбори от 16-о място надолу са застрашени да не достигнат до плейофите, тъй като разликите в точките са минимални. От друг страна пък доста тимове, които са под чертата таят крехки надежди за елиминациите, макар че ще трябва да имат и голяма доза късмет.

Ефектът на новата ШЛ: само един мач от последния кръг няма да е решаващ
Ефектът на новата ШЛ: само един мач от последния кръг няма да е решаващ
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Невил хвали Далот: Добър защитник! Не е от световна класа, но и аз не бях

Невил хвали Далот: Добър защитник! Не е от световна класа, но и аз не бях

  • 28 яну 2026 | 07:32
  • 356
  • 0
Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

  • 28 яну 2026 | 06:50
  • 638
  • 0
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 154636
  • 44
Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

  • 28 яну 2026 | 06:04
  • 1043
  • 0
Андре Онана пред завръщане в Интер?

Андре Онана пред завръщане в Интер?

  • 28 яну 2026 | 05:27
  • 2424
  • 0
Появи се нов кандидат за Костас Цимикас

Появи се нов кандидат за Костас Цимикас

  • 28 яну 2026 | 05:05
  • 2609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 154636
  • 44
Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

  • 28 яну 2026 | 06:50
  • 638
  • 0
Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 15879
  • 16
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 7802
  • 2
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 17971
  • 33