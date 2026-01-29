Тотнъм е на 1/8-финалите в ШЛ след успех във Франкфурт, който може би ще е спасителен за Томас Франк

Тотнъм свали част от напрежението, което тегнеше върху плещите на мениджъра на отбора Томас Франк, след като победи с 2:0 като гост Айнтрахт (Франкфурт) и завърши на четвърто място в крайното класиране на основната фаза на Шампионската лига. Така лондончани се класираха директно за 1/8-финалите, докато "орлите" приключват участието си в турнира, след като финишираха на 33-та позиция.

Временният треньор на домакините Денис Шмит бе извършил шест корекции - Теате, Бута, Хойлунд, Ларсон, Гьотце и Колинс стартираха.

Томас Франк бе направил пет промени от равенството с Бърнли. Дестини Удоджи, Арчи Грей, Папе Сар, Жоао Палиня и Рандал Коло Муани, който вчера претърпя лек пътен инцидент, започнаха като титуляри. Доминик Соланке бе сред резервите, които бяха основни млади играчи.

Лондончани бяха по-добрият отбор през първата част, като владееха повече топката и пропуснаха няколко много добри шанса. Още в третата минута Чави Симонс прати топката във вратата след центриране на Коло Муани, но попадението бе отменено заради засада на Удоджи преди това.

В 30-ата минута удар на Одобер от далечна дистанция срещна гредата, а малко след това Симонс не успя отблизо да преодолее Кауа.

Непосредствено преди почивката и домакините удариха греда след шут на Ларсон.

Тотнъм излезе напред в самото начало на второто полувреме. В 47-ата минута Симонс центрира към далечната греда, Ромеро свали с глава, а Коло Муани отблизо наказа бившия си клуб.

⚽️⚽️️vs. PSG

⚽️ vs. Frankfurt



Randal Kolo Muani against his former clubs this season 😅 pic.twitter.com/e4GgctKGyS — B/R Football (@brfootball) January 28, 2026

Айнтрахт пропусна добра възможност бързо да изравни, а в 77-ата минута Доминик Соланке подпечата успеха на "шпорите", след като се възползва от лошо връщане с глава на защитник на домакините и завърши хладнокръвно.

Защитата на Тотнъм остана стабилна до края и записа шеста чиста мрежа в осемте си мача от основната фаза.

Следвай ни:

Снимки: Imago