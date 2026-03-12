Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

Игор Тудор за момента остава начело на Тотнъм, въпреки че загуби първите си четири мача като временен мениджър на "шпорите". Ръководството на лондончани обаче мисли как да спре пропадането, което може да доведе до изпадане на тима от Висшата лига. Тотнъм е само на един пункт над зоната на изпадащите и в неделя отборът има тежко гостуване на Ливърпул, който също се бори за всяка точка, за да се класира за участие в Шампионската лига. При нова загуба лондончани могат да се окажат в опасната зона.

Според "Сън" пето поредно поражение вероятно ще доведе до уволнението на Тудор. Ръководството обмисля да назначи Шон Дайч за втори временен мениджър от началото на 2026 година. Бившият треньор на Евертън, Бърнли и Уотфорд е свободен, след като бе уволнен от Нотингам Форест преди месец. Той е наясно с интереса на Тотнъм и е готов да застане начело на отбора до края на сезона и да гарантира оставането на "шпорите" в елита.

След гостуването на Ливърпул за Тотнъм предстои реванш с Атлетико Мадрид и домакинство на един от директните конкуренти в битката за оцеляване - Нотингам Форест.



