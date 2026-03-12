Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

  • 12 март 2026 | 16:51
  • 666
  • 1
Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

Игор Тудор за момента остава начело на Тотнъм, въпреки че загуби първите си четири мача като временен мениджър на "шпорите". Ръководството на лондончани обаче мисли как да спре пропадането, което може да доведе до изпадане на тима от Висшата лига. Тотнъм е само на един пункт над зоната на изпадащите и в неделя отборът има тежко гостуване на Ливърпул, който също се бори за всяка точка, за да се класира за участие в Шампионската лига. При нова загуба лондончани могат да се окажат в опасната зона.

Според "Сън" пето поредно поражение вероятно ще доведе до уволнението на Тудор. Ръководството обмисля да назначи Шон Дайч за втори временен мениджър от началото на 2026 година. Бившият треньор на Евертън, Бърнли и Уотфорд е свободен, след като бе уволнен от Нотингам Форест преди месец. Той е наясно с интереса на Тотнъм и е готов да застане начело на отбора до края на сезона и да гарантира оставането на "шпорите" в елита.

След гостуването на Ливърпул за Тотнъм предстои реванш с Атлетико Мадрид и домакинство на един от директните конкуренти в битката за оцеляване - Нотингам Форест.


Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ковач: Надявам се и други да обмислят присъединяване към нашия клуб

Ковач: Надявам се и други да обмислят присъединяване към нашия клуб

  • 12 март 2026 | 16:56
  • 724
  • 0
Сериозни сблъсъци между феновете на Селта и Лион

Сериозни сблъсъци между феновете на Селта и Лион

  • 12 март 2026 | 16:34
  • 492
  • 0
Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

  • 12 март 2026 | 16:34
  • 1149
  • 0
Ако беше останал в Тотнъм, Даниел Леви щял да назначи Хари Реднап вместо Игор Тудор

Ако беше останал в Тотнъм, Даниел Леви щял да назначи Хари Реднап вместо Игор Тудор

  • 12 март 2026 | 16:22
  • 672
  • 1
Митов има нов треньор в Абърдийн

Митов има нов треньор в Абърдийн

  • 12 март 2026 | 16:00
  • 864
  • 0
Играчите на Тотнъм нямат никаква вяра в Тудор, а Кински вече мисли за наем

Играчите на Тотнъм нямат никаква вяра в Тудор, а Кински вече мисли за наем

  • 12 март 2026 | 15:55
  • 4242
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 6998
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 24996
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19707
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11274
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7105
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6727
  • 20