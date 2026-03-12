Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Първите срещи от осминафиналите в Шампионската лига се оказаха доста злополучни за английските клубове в турнира.

Премиър лийг може да се похвали с впечатляващата бройка от цели шест представителя в тази фаза, но нито един от тях не записа победа през тази седмица: четири разгромни загуби и две равенства при обща голова разлика от 6:16.

The Premier League in the UCL round of 16 first legs



➖ 6 games played

➖ 4 games lost

➖ 16 goals conceded

➖ 0 clean sheets

Тотнъм, Челси и Манчестър Сити се нуждаят от чудо в реваншите след седмица, тъй като трите отбора изостават с по три попадения след първите си мачове, съответно срещу Атлетико Мадрид (5:2), Пари Сен Жермен (5:2) и Реал Мадрид (3:0). Ливърпул е четвъртият английски тим с пасив след първия си мач срещу Галатасарай (1:0), но той е само от един гол. Арсенал беше фаворит при гостуването си на Байер (Леверкузен), но стигна само до реми 1:1 след късна дузпа. Нюкасъл единствен се представи достойно, но изпусна победата срещу Барселона за равенството 1:1.

No Premier League team managed to win their first-leg tie in the Champions League Round of 16

Очаквано разгромните поражения сред изброените двубои донесоха антирекорди за загубилите отбори и техните мениджъри. Така например за първи път в цялата история на КЕШ / ШЛ два английски клуба - Челси и Манчестър Сити, губят с поне три гола разлика в един и същи ден.

2 - This is the first time that two English clubs have lost by 3+ goals on the same day in European Cup/UEFA Champions League history:



PSG 5-2 Chelsea

Real Madrid 3-0 Manchester City



Humbling.

Мениджърът на “гражданите” Джосеп Гуардиола пък изравни личния си антирекорд за най-тежка загуба в състезанието. Поражението с 0:3 от Реал Мадрид се нарежда до тези с Байерн (Мюнхен) от Барселона в полуфинал през 2015 г. и със Сити от Ливърпул в четвъртфинал през 2018 г., като резултатът в тези мачове беше същият.

3 - Pep Guardiola suffered his joint-heaviest defeat in the first leg of a UEFA Champions League knockout stage tie, along with 3-0 defeats to Barcelona in the 2014-15 semi-finals & Liverpool in the 2017-18 quarter-finals. Uphill.

Също така загубата с 2:5 от ПСЖ означава, че едва за втори път в историята си Челси получава пет гола в един мач от ШЛ, като предишният случай е от 2000 г., а именно 1:5 от Барселона.

5 - Chelsea conceded five goals in a UEFA Champions League game for just the second time, after a 5-1 defeat to Barcelona in April 2000. Sword.