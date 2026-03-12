Популярни
Европейските лиги дават пресконференция в София
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 3394
  • 17

Първите срещи от осминафиналите в Шампионската лига се оказаха доста злополучни за английските клубове в турнира.

Премиър лийг може да се похвали с впечатляващата бройка от цели шест представителя в тази фаза, но нито един от тях не записа победа през тази седмица: четири разгромни загуби и две равенства при обща голова разлика от 6:16.

Тотнъм, Челси и Манчестър Сити се нуждаят от чудо в реваншите след седмица, тъй като трите отбора изостават с по три попадения след първите си мачове, съответно срещу Атлетико Мадрид (5:2), Пари Сен Жермен (5:2) и Реал Мадрид (3:0). Ливърпул е четвъртият английски тим с пасив след първия си мач срещу Галатасарай (1:0), но той е само от един гол. Арсенал беше фаворит при гостуването си на Байер (Леверкузен), но стигна само до реми 1:1 след късна дузпа. Нюкасъл единствен се представи достойно, но изпусна победата срещу Барселона за равенството 1:1.

Очаквано разгромните поражения сред изброените двубои донесоха антирекорди за загубилите отбори и техните мениджъри. Така например за първи път в цялата история на КЕШ / ШЛ два английски клуба - Челси и Манчестър Сити, губят с поне три гола разлика в един и същи ден.

Мениджърът на “гражданите” Джосеп Гуардиола пък изравни личния си антирекорд за най-тежка загуба в състезанието. Поражението с 0:3 от Реал Мадрид се нарежда до тези с Байерн (Мюнхен) от Барселона в полуфинал през 2015 г. и със Сити от Ливърпул в четвъртфинал през 2018 г., като резултатът в тези мачове беше същият.

Също така загубата с 2:5 от ПСЖ означава, че едва за втори път в историята си Челси получава пет гола в един мач от ШЛ, като предишният случай е от 2000 г., а именно 1:5 от Барселона.

