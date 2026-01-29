Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига

Брюж спечели с класическото 3:0 срещата с Марсилия от последния 8-и кръг в основната фаза на Шампионската лига. По този начин белгийците се изкачиха в топ 24 и ще играят на елиминациите, докато французите завършват точно под чертата на 25-ото място и отпадат от турнира.

Мамаду Диахон откри резултата в мача още в 4-тата минута. Той получи пас отляво и опита наглед слаб диагонален удар, но вратарят на гостите Херонимо Рули не се намеси добре и топката премина през ръцете му и се озова в мрежата за 1:0.

Вторият гол не закъсня. В 11-ата минута се разписа с удар от движение след пас на Алекса Станкович от аутлинията.

Самият Станкович оформи крайното 3:0 в 79-ата минута. Той се разписа с удар по земя от границата на пеналта.

След тази победа Брюж завършва 19-и в крайното класиране с 10 точки. Марсилия падна на 25-ата позиция с 9 точки и се сбогува с надпреварата.

Снимки: Imago