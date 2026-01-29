Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брюж
  3. Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига

Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 00:47
  • 163
  • 0
Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига

Брюж спечели с класическото 3:0 срещата с Марсилия от последния 8-и кръг в основната фаза на Шампионската лига. По този начин белгийците се изкачиха в топ 24 и ще играят на елиминациите, докато французите завършват точно под чертата на 25-ото място и отпадат от турнира.

Мамаду Диахон откри резултата в мача още в 4-тата минута. Той получи пас отляво и опита наглед слаб диагонален удар, но вратарят на гостите Херонимо Рули не се намеси добре и топката премина през ръцете му и се озова в мрежата за 1:0.

Вторият гол не закъсня. В 11-ата минута се разписа с удар от движение след пас на Алекса Станкович от аутлинията.

Самият Станкович оформи крайното 3:0 в 79-ата минута. Той се разписа с удар по земя от границата на пеналта.

След тази победа Брюж завършва 19-и в крайното класиране с 10 точки. Марсилия падна на 25-ата позиция с 9 точки и се сбогува с надпреварата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 651
  • 2
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 2590
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 10726
  • 6
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 2129
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1992
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 1313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 26535
  • 20
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 21669
  • 153
Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

  • 28 яну 2026 | 23:13
  • 16906
  • 61
Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 14302
  • 13
Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 7244
  • 5
ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 6142
  • 5