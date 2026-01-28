Популярни
Ливърпул 0:0 Карабах

  28 яну 2026 | 20:53
  • 1833
  • 4
Ливърпул 0:0 Карабах

Ливърпул и Карабах играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в двубой от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци в момента заемат четвърто място във временното класиране с 15 точки, но все още не са сигурен директен участник в 1/8-финалната фаза. Победа днес ще им гарантира мястото там. Карабах се представя повече от добре до момента и все още има шанс да продължи на плейофите, тъй като в момента е на 18-ата позиция. Азербайджанският тим може и при загуба да се класира за елиминациите, но трябва да разчита на подходящи за тяхната кауза резултати в другите мачове.

Ливърпул победи категорично Олимпик Марсилия като гост в миналия кръг на Шампионската лига, но продължава да има проблеми в Премиър лийг. През уиканда шампионите загубиха от Борнемут, което сложи край на серията им от 13 поредни мача без загуба във всички турнири. Според някои източници неблагоприятен резултат днес може да доведе до уволнението на Арне Слот.

Карабах загуби от Капаз през уикенда, но Гурбан Гурбанов бе направил 11 промени в състава си, за да бъдат играчите му свежи за гостуването на "Анфийлд".

Слот има на разположение само централен бранител в лицето на Вирджил ван Дайк. Като негов партньор започва Райън Гравенберх. Иначе мениджърът на домакините е направил две промени от последния мач - Андрю Робъртсън и Юго Екитике стартират за сметка на Джо Гомес и Милош Керкез.

