Монако и Ювентус си стиснаха ръцете за постно реми

Отборите на Монако и Ювентус не се победиха в срещата помежду си от последния 8-и кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двата тима не предложиха кой знае колко интересен мач на "Луи II", като домакините създадоха повече положения, но така и не ги реализираха. В крайна сметка обаче този резултат не бе чак толкова лош и за двата отбора, които продължават в плейофната фаза на турнира.

Монако започна по-добре мача и в 15-ата минута отбеляза гол чрез Фоларин Балогун, но той не бе зачетен заради нарушение на нападателя в хода на атаката.

След това домакините създадоха още три интересни положения. На два пъти опасни далечни удари отправи Вандерсон, но първият бе спасен от Матия Перин, а вторият премина покрай вратата. В 39-ата минута и Денис Закария стреля от дистанция, но покрай вратата.

Ювентус създаде една от малкото си възможности в 40-ата минута, когато след контраатака Лоис Опенда се откъсна и стреля, но покрай вратата.

И през втората част монегаските продължиха да са по-опасни. В 52-рата минута Енрике опита далечен удар, но Перин внимаваше и спаси.

След това в 78-ата минута Вандерсон отправи поредния се опасен далечен изстрел, но и този път не намери целта.

В крайна сметка мачът завърши без голове и без победител. Монако завършва на 21-вата позиция с 10 точки. Ювентус пък приключва тази фаза доста фатално на 13-ото място с 13 точки.

Снимки: Imago