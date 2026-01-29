Популярни
Бодьо/Глимт повали Атлетико и хвана последния влак за плейофите

  • 29 яну 2026 | 00:15

  • 29 яну 2026 | 00:15
  • 778
  • 2
Бодьо/Глимт повали Атлетико и хвана последния влак за плейофите

Атлетико Мадрид пропусна шанса си да се класира директно за осминафиналите в Шампионската лига. Отборът на Диего Симеоне отстъпи с 1:2 у дома на Бодьо/Глимт и завърши основната фаза на 14-то място, като ще играе в плейофния кръг на турнира.

Сензационният резултат на Рияд Еър Метрополитано" стана факт след обрат. Александър Сьорлот откри за Атлетико в 15-ата минута, но до почивката Фредрик Сьоволд изравни, а в 59-ата минута Каспер Хьог вкара втори гол за норвежците. Те удържаха натиска на "дюшекчиите" през второто полувреме и събраха 9 точки, които ги пратиха на 23-то място и им гарантираха участие в плейофите.

Старши треньорът на Атлетико Диего Симеоне заложи на най-доброто, с което разполага. В предни позиции стартираха Хулиан Алварес и Александър Сьорлот, който е бивш футболист на Бодьо/Глимт. В средата на терена действаха Алекс Баена, капитанът Коке, Пабло Бариос и Нико Гонсалес, а защитната линия пред Ян Облак съставиха Маркос Йоренте, Марк Пубил, възстановеният отконтузия Хосе Хименес и Давид Ханцко. На пейката останаха Джулиано Симеоне, Робин Льо Норман и Тиаго Алмада.

Гостите от Норвегия излязоха с трима офанзивни футболисти в лицето на Оле Бломберг, Каспер Хьог и Йенс Хауге. В халфовата линия си партнираха Сондре Фет, Патрик Берг и Хаакон Евиен, а четиримата бранители пред Никита Хайкин бяха Фредрик Сьоволд, Один Лураас Бьорнтуфт, Йостейн Гундерсен и Фредерик Андре Бьоркан.

Атлетико стартира с мощен натиск и положенията пред вратата на гостите следваха едно след друго. В 8-ата минута Сьорлот беше оставен непокрит в наказателното поле и стреля с глава, но Хайкин закова топката малко пред голлинията. Малко по-късно Алекс Баена прати топката във вратата на гостите, но попадението му беше отмемено заради засада.

В 15-ата минута мадридчани все пак поведоха. Точен беше Сьорлот с глава след центриране на Давид Ханцко. Атлетико продължи да атакува яростно, но Хайкин отрази удар на Пабло Бариос, а бранител в жълто блокира много силен изстрел на Сьорлот, който беше най-опасният футболист на домакините до почивката.

Противно на логиката, Бодьо/Глимт успя да изравни в 35-ата минута. Десният бек Фредрик Сьоволд се вклини между защитниците на Атлетико след пас на Бьоркан и технично преодоля Облак. Домакините веднага се опитаха да вкарат втори гол и бяха близо до такъв в добавеното време на първата част, но Пабло Бариос нацели напречната греда.

Снимки: Gettyimages

